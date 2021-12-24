Казань, , 09:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировали ещё шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от COVID-19 в республике умер по состоянию на 24 декабря 1401 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти ещё одного мужчины и пяти женщин 1939−1961 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии оба компонента антиковидных вакцин поставили 1 млн 859 тыс. 785 человек.

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