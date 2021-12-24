Уфа, 24 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Государственные награды деятелям культуры и искусства Башкирии вручил глава республики Радий Хабиров на встрече с представителями культуры и искусства региона, победителями международных и всероссийских конкурсов и фестивалей 2021 года. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) Vladislav83 Балет

Встреча состоялась в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева.

«Здесь собралось многоцветье юных талантов, настоящие звездочки и звезды балетной сцены. Мы очень гордимся культурой нашей республики. Славные имена братьев Абдразаковых известны всему миру. У нас только на селе более двух тысяч домов культуры. В России больше нет ни одного региона с таким количеством СДК», — сообщил глава республики, напомнив о республиканской программе по поддержке сельских работников культуры, в рамках которой было принято решение выделить им гранты по 500 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии вручил госнаграды работникам агропромышленного комплекса.