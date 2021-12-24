Москва, , 09:26 — REGNUM Российская компания «Газпром» снова не забронировала мощности газопровода Ямал-Европа для поставок газа через Польшу на 24 декабря на дополнительной сессии аукциона. Это следует из данных платформы GSA Platform.

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В некоторые дни Газпром заказывал мощности не на регулярной сессии, которая заканчивается в 19:00 мск, а на дополнительной — она заканчивается в 4:30 мск. Кроме того, применялось краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Предложение на 24 декабря по мощностям на точке входа в польский участок компания снова не использовала.

Как сообщало ИА REGNUM, бронирование мощностей газопровода Газпром уменьшал с конца прошлой недели. На 17 декабря было выкуплено 27 млн кубометров, на 18 декабря — 5,2 млн, на 19 декабря — 4,2 млн, на 20 декабря — 3,8 млн из доступных 89,1 млн. Ранее в декабре бронировалось по 31,4 млн кубометров. Из-за отказа 21 декабря бронировать мощности прокачки на 22 декабря физический поток газа в Германию остановился.

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