Ульяновск, 24 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Ульяновске произошло очередное нападение в магазине, где ножевые ранения получил один из сотрудников. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Информация о происшествии в одном из продуктовых магазинов в Железнодорожном районе Ульяновска поступила 23 декабря около 08:40. Сообщалось о нападении на сотрудника.

Прибывшая на место ЧП полиция установила, что в магазин пришёл пьяный посетитель и зафиксирован факт хищения им продуктов, что стало причиной конфликта с сотрудниками.

«Подозреваемый нанёс несколько ножевых ранений. Работники магазина удерживали злоумышленника до приезда сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в нападении в магазине на полицейского. По данным правоохранителей, участкового ударили головой.

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