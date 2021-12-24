Москва, 24 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией COVID-19, заявил председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид.

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Он напомнил, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, всегда играла ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности.

На фоне множества разнообразных вызовов сегодня «крайне важно, чтобы такие великие державы, как Россия, были на передовой в решении проблем нашего времени», добавил Шахид.

«Россия также вносит активный вклад в глобальные и региональные усилия по борьбе с COVID-19 и оказывает помощь ряду затронутых (пандемией) стран», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что без взаимного признания вакцин от COVID-19 справиться с проблемой распространения коронавирус в мире нельзя.

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