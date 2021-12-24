Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве количество товаров в электронном каталоге портала поставщиков насчитывается более 1,5 млн позиций. Число товаров ежедневно увеличивается в среднем на 1 тыс. наименований, сообщается на портале мэра столицы.

Промышленность

За 2021 год на платформе поставщиков Москвы появилось 500 тысяч новых позиций товаров, работ и услуг, из которых 300 тысяч добавлены по заявкам самих поставщиков. По количеству заявок лидируют Москва, Подмосковье, Пермский край, Свердловская область и Санкт-Петербург

Новые позиции в каталоге создает искусственный интеллект. Огромный ассортимент дает возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков. Портал постоянно модернизируется.

ИА REGNUM ранее сообщало, ресурс для малого и среднего бизнеса — портал поставщиков Москвы — получил признание на международном уровне.

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