Москва, , 09:08 — REGNUM В пятницу, 24 декабря, в столице России ожидается низкое атмосферное давление, местами небольшой снег. Температура воздуха в городе составит −7… −9 °C. Об этом 24 декабря рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег, температура днём в столице минус 7−9, по области — минус 7−11. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, порывистый», — приводит его слова РИА Новости.

Также Синенков уточнил, что атмосферное давление в Москве понизится до 736 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оранжевый уровень погодной опасности, введенный ранее в Москве и Московской области из-за низкой температуры воздуха, продлен до полудня 25 декабря.