Ижевск, , 09:06 — REGNUM В ночь на 24 декабря в 14-этажном доме на улице Наговицына в Ижевске произошел пожар. В огне погибли 86-летний мужчина и его 36-летний внук, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Пожар в Ижевске Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на восьмом этаже, погибшие мужчины проживали именно в этой квартире. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и другие обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:14 по местному времени, на момент прибытия первых пожарных расчетов происходило горение балкона открытым пламенем. Пожар удалось ликвидировать в 5:41. Из дома эвакуированы и направлены в пункт временного размещения 40 взрослых и семеро детей. В тушении пожара принимали участие 120 человек и 31 единица техники.