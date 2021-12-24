Ульяновск, , 09:06 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз значительно снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, за последние сутки (23 декабря) в Ульяновской области заразились коронавирусом 282 жителя, что на пять меньше, чем было 22 декабря.

В регионе сделано 1 580 225 лабораторных исследований на коронавирус.

Власти заявляли, что заболеваемость ковидом в регионе за последний месяц снизилась вдвое. Под наблюдением в настоящее время остаются 12 708 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 24 декабря по 9 января смягчаются ограничительные меры. В торговые центры вход свободный будет во все дни, за исключением вечернего времени (с 8 утра до 17 часов). Также сняты ограничения по времени работы кафе и кинотеатров.