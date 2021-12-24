Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Простой риторикой Россию от «агрессии» против Украины не остановить, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст в статье, вышедшей 23 декабря в The National Interest.

«Если администрация буде лишь болтать, когда Кремль говорит о войне, российские власти посчитают — возможно, безосновательно, — что они могут действовать безнаказанно», — подчеркнул дипломат.

По его словам, из-за «слабости» нынешней американской администрации, которая не стала нужным образом отвечать на якобы совершенные Россией киберпровокации научила Москву, что достаточно «нажать на кнопки» США и получить преимущество.

Тем не менее весной, после саммита с президентом США Джо Байденом Владимир Путин отступил от конфронтации с Украиной, однако сейчас он лишь наращивает свои требования.

«Самым большим препятствием для очередного крупного удара России по Украине является то, как Путин понимает решимость Байдена. Пора Вашингтону прекратить болтовню. Он должен немедленно отправить дополнительное оружие, которое он обещал Украине, и работать с союзниками, чтобы укрепить наши позиции в странах Прибалтики, Польше и Румынии», — отметил дипломат.

«Возможно, для начала можно было бы отправить в Румынию воздушные экспедиционные силы с истребителями-невидимками F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также штурмовиками A-10 Thunderbolt в качестве сдерживающего фактора», — заключил он.