Пенза, 24 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки умерли 12 человек. По состоянию на 24 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4559 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Sr40.ru В больнице готовят палату к приёму пациентов

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 593 человека, днём ранее больничный закрыли 586 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 78 467 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в период максимальной нагрузки на систему здравоохранения РФ в стране было развернуто 303 тыс. больничных коек. При снижении темпов распространения коронавирусной инфекцией коечный фонд оперативно освобождается под оказание плановой медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями.

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