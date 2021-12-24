Калуга, 24 декабря 2021, 09:08 — REGNUM Актуальные темы, позвучавшие на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, затрагивают интересы в том числе и жителей региона, сообщил 23 декабря в соцсетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Президент Владимир Путин ответил на вопросы калужской журналистки Татьяны Зимушиной
Президент Владимир Путин ответил на вопросы калужской журналистки Татьяны Зимушиной
Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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Среди значимых для людей проблем — расселение из ветхого и аварийного жилья, дальнейшая реализация программы комплексного развития сельских территорий, строительство жилья для сельчан, благоустройство территорий, модернизация коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. В 2021 году на её реализацию в Калужской области было направлено 441 млн рублей. Калужская область также отмечена в числе лучших по созданию условий для развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«В «Зеленом рейтинге» Российского экологического оператора мы заняли четвертое место», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос корреспондента калужской телекомпании «Ника ТВ» Татьяны Зимушиной об оказании плановой медицинской помощи, а также об эффективности постковидной реабилитации пациентов, президент Владимир Путин заявил, что дефицит медицинских средств защиты, который возник в первую волну коронавируса в России, больше не повторится.

«И для нашего региона это один из приоритетов — как можно быстрее восстановить оказание плановой помощи в полном объеме. А это в том числе зависит от коллективного иммунитета», — прокомментировал слова президента губернатор Владислав Шапша.

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