* Талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последние две недели приостановили все эвакуационные рейсы из Кабула в Катар, заявив, что их сторонники также должны получить места на этих рейсах.

Самолет wacki56

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановил полёты из-за отклонения запроса на несколько мест в эвакуационных рейсах для своих сторонников», — сообщает NBС News со ссылкой на члена Конгресса и другой информированный источник.

Сотрудник Госдепартамента США, участвовавший в эвакуации, также подтвердил телеканалу, что полёты приостановлены. Однако чиновник выразил надежду, что полёты возобновятся в ближайшее время.

В американских СМИ сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят отправить своих людей на работу за границу, особенно в страны Персидского залива, чтобы снабжать Афганистан деньгами.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что они управляют страной, но катарцы используют афганское воздушное пространство и аэропорт Кабула, — сообщает BBC. — Следовательно, они полагают, что имеют право на определенное количество мест на этих рейсах».

Источник в Конгрессе подтвердил, что до того, как полёты были приостановлены, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали их для отправки своих людей на работу в Катар, Саудовскую Аравию и другие страны.

Американские СМИ сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уточнили, кто получил места на этих рейсах.

По сообщениям прессы, среди людей, покинувших страну, были и идейные боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и мирные жители.

В то же время, другой источник сообщил американским СМИ, что некоторые из тех, для кого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели забронировать места, жили и работали в странах Персидского залива, но вернулись в Афганистан и после падения предыдущего правительства не имели возможности выехать из страны.

NBС News утверждает, что целью приостановки эвакуационных полётов были чартерные рейсы Qatar Airways между Кабулом и Дохой, зафрахтованные Соединенными Штатами.

В то же время, совместная делегация Катара и Турции прибыла сегодня в Кабул, чтобы обсудить с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопросы управления пятью аэропортами Афганистана, включая кабульский, сообщает «8 Собх».