Джакарта, , 08:57 — REGNUM Офис президента и канцелярию вице-президента Индонезии планируется переместить в новую столицу на Калимантане до 2024 года, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Кроме того, есть ряд министерств, которые также переместят в новую столицу в ближайшее время. В новую столицу переместят министерство внутренних дел, министерство иностранных дел и министерство обороны, которые являются стратегическими государственными учреждениями в правительстве.

Следующий этап — это различные министерства, которые также оказывают существенную поддержку правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел и Генеральное консульство Индонезии в сотрудничестве с полицией репатриировало тела 11 жертв затонувшего в Малайзии корабля.

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