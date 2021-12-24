Джакарта, 24 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Офис президента и канцелярию вице-президента Индонезии планируется переместить в новую столицу на Калимантане до 2024 года, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Кроме того, есть ряд министерств, которые также переместят в новую столицу в ближайшее время. В новую столицу переместят министерство внутренних дел, министерство иностранных дел и министерство обороны, которые являются стратегическими государственными учреждениями в правительстве.

Следующий этап — это различные министерства, которые также оказывают существенную поддержку правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел и Генеральное консульство Индонезии в сотрудничестве с полицией репатриировало тела 11 жертв затонувшего в Малайзии корабля.