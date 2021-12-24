Тбилиси, 24 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Грузии, по данным на 23 декабря, выявили ещё пять случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом сообщил входе брифинга глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Лабораторно подтверждено всего 29 случаев, хотя, вероятно, их гораздо больше, так как, согласно протоколу, который есть во всех лабораториях, в последние дни эти подозрения участились», — сказал врач.

Гамкрелидзе заявил, что «Омикрон» начал циркулировать в Грузии. Он подчеркнул, что во всех случаях заражения этим штаммом заболевание проходит в лёгкой форме. Пока никого не потребовалось размещать в больнице.

Напомним, ранее в минздраве Грузии сообщили, что все случаи заражения «Омикроном» в стране были с теми, кто прошёл курс вакцинации от COVID-19. Гамкрелидзе при этом призвал сограждан делать третью прививку, чтобы защититься от нового штамма.