Биробиджан, 24 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Родители ребёнка, травмированного из-за небрежности строителя в Биробиджане, получат компенсацию материального вреда. Такое решение принял суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Сергей Строителев ИА REGNUM Девочка с травинкой

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Девочка шла возле зданий общежития, когда на неё сверху упал кусок бетона. Стройматериал повредил ребёнку палец. Бетон выбросил из окна пятого этажа рабочий, делавший ремонт в помещении. Экспертиза пришла к выводу, что тяжкие повреждения ребёнок не получил только по счастливой случайности.

Мужчина свою вину признал и заверил, что не хотел никому причинять вреда. В отношении него было возбуждено уголовное дело. С рабочего будет взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на заброшенной стройке в Калужской области ребёнок упал с третьего этажа. 13-летний мальчик беспрепятственно прошёл на территорию объекта незавершенного строительства. Ребёнок получил травмы, его здоровью причинён тяжкий вред.