Киев, 24 декабря 2021, 08:54 — REGNUM Дополнительные закупки газа для прохождения отопительного сезона обойдутся украинским властям в $4 млрд, сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
Депутат добавил, что такова цена «управленческой бездарности». Докупка газа будет осуществляться из налогов граждан, заключил Кучеренко.
Напомним, ранее в «Нафтогазе Украины» сообщили, что собственная газодобыча на Украине будет снижаться, крупнейшие месторождения страны исчерпаны на 80%. По утверждению компании, для поиска и освоения новых месторождений газа требуется не менее $20 млрд.
Читайте также: Власти Украины намерены резко сократить закупку и потребление газа