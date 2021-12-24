Киев, 24 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Дополнительные закупки газа для прохождения отопительного сезона обойдутся украинским властям в $4 млрд, сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если бы закачали (еще) 2 млрд кубов газа весной, когда он стоил $250, — это вышло бы в $500 млн, мы бы горя не знали. Он («Нафтогаз») не закачал весной, теперь эти же 2 млрд кубов — это $4 млрд, в восемь раз больше», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Депутат добавил, что такова цена «управленческой бездарности». Докупка газа будет осуществляться из налогов граждан, заключил Кучеренко.

Напомним, ранее в «Нафтогазе Украины» сообщили, что собственная газодобыча на Украине будет снижаться, крупнейшие месторождения страны исчерпаны на 80%. По утверждению компании, для поиска и освоения новых месторождений газа требуется не менее $20 млрд.

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