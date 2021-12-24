24 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 10:44 — REGNUM Весь мир задумался, какие карты держит в руках президент России Владимир Путин, требовательно говоря с США и НАТО. Его слова звучат уверенно, как сильного в диалоге со слабым, и предполагают скорые действия. При этом они не похожи на блеф — есть козыри, которые явно крыть нечем.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Вряд ли на кону именно ввод войск на Украину. Безусловно, Россия готова к любому развитию событий, в том числе к такому. Однако расширение НАТО и начало боевых действий — вопросы разного свойства и уровня. Ввод войск не может зависеть от геополитических решений США. Для него важна конъюнктура, конкретная обстановка сил и повод — множество стратегических и даже тактических обстоятельств. Такое действие должно быть внезапным. При всей враждебности киевского режима украинцы — братский народ. Поэтому при силовом сценарии обязательным условием должна стать минимизация жертв, что также плохо сочетается с громкими всемирными переговорами через СМИ.

Также заслуживает внимания контекст. Россия начала говорить прямо и непреклонно одновременно с успешными испытаниями гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая, как известно, является противокорабельной. В Чёрном море она, разумеется, не нужна — это оружие для больших просторов и манёвров. «Циркон» позволяет при необходимости уничтожить военный флот США — тот вид вооружения, где у американцев по-прежнему есть превосходство.

Учения ВМФ США Dvidshup.net

В этой ситуации наиболее уместным и болезненным для США решением может стать развёртывание военной инфраструктуры у них под боком. Речь идёт о появлении российской военной базы где-нибудь в американском подбрюшье. Возможных мест три — Куба, Никарагуа и Венесуэла. Все три государства находятся рядом с границами США, имеют с ними плохие отношения, а с Россией — дружеские.

Из этой тройки наиболее близким партнёром России в настоящий момент является Венесуэла, которая совсем недавно получила своевременную помощь во время политического кризиса. Однако она расположена дальше всех от США, поэтому от российской базы на Венесуэле эффект может быть недостаточным. Самое удобное расположение у Кубы, однако согласится ли она повторить Карибский кризис? Тем более в ближайшем от неё американском штате, Флориде, живёт крупная кубинская диаспора. Да и для России пока также выгодно избежать прямых аналогий с Карибским кризисом.

Наиболее вероятным вариантом представляется Никарагуа. Во-первых, для её 76-летнего лидера Даниэля Ортеги противостояние с США — дело всей жизни, во-вторых, эта страна существенно ближе к Соединённым Штатам, чем Венесуэла, а в-третьих, и это самое важное, берега Никарагуа омывает не только Карибское море, но и Тихий океан. Следовательно, американцы оказываются в ещё более уязвимом положении, поскольку могут быть атакованы с двух сторон.

Владимир Путин и Даниэль Ортега Kremlin.ru

У такого сотрудничества может быть синергетический эффект. А именно: может быть реанимирован проект Никарагуанского канала, который ещё в 2013 году собирались строить Китай и Россия, но отложили работы на неопределённое время. Напомним, что для мировой торговли есть лишь два важных канала — Суэцкий и Панамский. И второй резко теряет привлекательность в случае появления Никарагуанского канала, который должен стать значительно шире и удобнее. И Никарагуа, одна из беднейших стран мира, сделает экономический рывок. Канал можно использовать и для военных кораблей России и Китая.

Предлагавшиеся трассы Никарагуанского канала. Канал, проектируемый в наши дни, пройдёт по зелёной ветке Kaidor

Такой ход в языке угроз и противовесов отлично подходит для диалога России и НАТО. США почувствуют непрерывную боль в уязвимом месте, они не могут ответить, а их старый козырь — флот — оказался бит «Цирконом». Конфликт будет готов перерасти в горячий в любой момент, однако на практике американцы сделают всё возможное, чтобы этого не произошло. Именно потому, что внутриполитическая повестка для их руководства имеет приоритет, а с помощью истерии в СМИ, которая обязательно начнётся, населением овладеет страх. При этом надо понимать, что России и Китаю придётся сделать сотрудничество с Никарагуа максимально плотным, долгосрочным и разносторонним, взяв на себя часть проблем этой страны.

А вопрос Украины — совершенно другой. Хотя и решаться он может синхронно, в атмосфере давления на НАТО.