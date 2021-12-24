Челябинск, , 08:53 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры. Ему вменяют получение взятки, сообщает областное управление СКР.

Коррупция

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следователи уверены, что он получил более 1 млн рублей. Эти деньги ему якобы дал представитель некой фирмы за выполнение действий в интересах этой организации. А в ходе следствия были установлены факты покупок обвиняемым дорогостоящих объектов на общую сумму более 8,3 млн рублей.

Сейчас материалы дела переданы прокурору для для утверждения обвинительного заключения. После этого их направят в суд.