Анадырь, 24 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Анадыре суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего руководителя коммерческой организации, который обвинялся в мошенничестве — хищении чужого имущества путем обмана в крупном и особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия Дорогу замело

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Судом установлено, что гендиректором коммерческой организации с 2017 по 2019 годы в ходе исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по ликвидации зимней скользкости на дорогах вместо предусмотренного контрактом противогололедного материала — щебня мелкой фракции — использовал менее подходящий в районах Крайнего Севера и менее ценный по стоимости противогололедный материал в виде щебёночно-гравийно-песчаной смеси крупной фракции. Ущерб превысил 14 млн рублей.

«Суд с учетом мнения гособвинителя назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях сроком на 2 года», — добавили в прокуратуре.

Также осужденному придётся возместить нанесённый ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя агентства культуры и художественного образования Якутска присваивал деньги, которые получал за проведение культурно-массовых мероприятий. Чиновник заключал фиктивные договоры с организациями, которые якобы должны устроить праздник, а деньги брал себе.