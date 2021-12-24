Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 декабря ростом на фоне умеренно позитивных данных по экономике и оптимистических новостей из Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 196,67 пункта (0,55%), до уровня 35 950,56 пункта. S&P 500 подорожал на 29,22 пункта (0,62%), до уровня 4725,78 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 131,48 пункта (0,85%), до уровня 15 653,37 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,03 (1,42%), до уровня $73,79 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 декабря умеренным ростом, продолжая вчерашний позитивный тренд. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

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