Москва, 24 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы увеличилась зона работы сервиса «По пути», сообщается на портале мэра столицы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Транспорт

С сегодняшнего дня, 24 декабря, жители поселения Рязановского через сервис «По пути» в мобильном приложении «Московский транспорт» могут заказывать фирменные жёлтые автобусы до станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Щербинка и обратно.

Расширение зоны и добавление станции МЦД-2 улучшит транспортную доступность в Новой Москве и позволит жителям удобно добираться до центра столицы и экономить время в пути. Стоимость одной поездки — 46 рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, сервис пассажирских перевозок по требованию «По пути» начал работать в Новой Москве с 1 октября 2021 года. Он позволяет пассажиру заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна.

Читайте также: В Новой Москве заработал первый в России сервис «По пути»