Москва, , 08:50 — REGNUM Примерно 183 тысячи коек с учетом резерва задействовано в российских больницах, занимающихся лечением пациентов с COVID-19. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве также отметили, что в период максимальной нагрузки на систему здравоохранения РФ в стране было развернуто 303 тысячи больничных коек. В министерстве добавили, что при снижении темпов распространения коронавирусной инфекцией коечный фонд оперативно освобождается под оказание плановой медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин, в ходе традиционной ежегодной большой пресс-конференции, заявил, что число случаев повторного заражения коронавирусом среди переболевших COVID-19 составляет 1%. Среди лиц с прививкой от коронавирусной инфекции заражаются от 3 до 4%.

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