Кабул, 24 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Местная администрация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Саманган объявила, что ею запрещено передвижение по провинции автомобилям с тонированными стеклами, в целях предотвращения «антиправительственной» деятельности и предотвращения убийств, краж, похищений людей и «коррупции». Об этом сообщает «8 Собх».

Тонировка

Власти заявили, что к нарушителям будут предъявлены серьёзные меры и в случае выявления несоблюдения запрета транспортные средства с тонированными стеклами будут конфискованы.

Сообщается, что этот правило распространяется также на автомобили, следующие через провинцию Саманган в провинции Балх и Баглан.

Местные власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Самангане приняли такое решение после того, как возросло количество преступлений с использованием подобных транспортных средств.