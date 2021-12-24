Варшава, 24 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министры отраслевых ведомств республики подвели итоги года в рамках праздничной Рождественской встречи. Мероприятие состоялось в министерстве семьи, труда и социальной политики в Варшаве. Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий

Члены правительства говорили, помимо прочего, о новой социальной программе, которая начнет реализовываться с 1 января 2022 года. Речь идет о Семейном опекунском капитале.

«Когда рождается ребенок, семье необходима большая поддержка. Поэтому мы создали программу Семейный опекунский капитал, чтобы между 13-м и 36-м месяцем жизни ребенка помочь в его воспитании. Поддержка как раз в такой момент, момент возвращения родителей на работу очень нужна. Это также один из главных факторов, которым руководствовались при формировании Семейного опекунского капитала», — сказал во время мероприятия Моравецкий.

Семейный опекунский капитал — это правительственное пособие на второго и последующих детей в возрасте от 12-го до конца 36-го месяца жизни. Оно будет выплачиваться всем семьям, входящим в данную категорию, невзирая на их доход.

Родители могут сами решат, хотят ли они получать ежемесячно 1000 злотых в течение 12 месяцев или 500 злотых в течение 24 месяцев. Общая сумма пособия на одного ребенка — 12 000 злотых (примерно 2 600 евро).