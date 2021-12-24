Экспертный совет конкурсов Фонда культурных инициатив подвел итоги года
Москва, 24 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Члены экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив подвели итоги работы в 2021 году.
В уходящем году Президентским фондом культурных инициатив проведен один грантовый конкурс, завершившийся в сентябре 2021 года, и стартовал новый, заявочная кампания которого продлится до 20 января.
В повестку заседания было включено десять вопросов, которые касались проведения конкурсных процедур, детального анализа качества работы независимых экспертов, уточнения рекомендаций по оценке заявок, подходов к формированию и пополнению состава экспертов, их сонастройки и обмена опытом оценки перед началом экспертизы.
Со времени проведения последнего заседания экспертного совета в адрес фонда были направлены предложения от профессиональных сообществ с именами кандидатов для включения в состав независимых экспертов. Окончательное решение будет принято экспертным советом в ближайшее время.
Также обсуждался вопрос проработки вариантов возможной оценки востребованности проектов, которые реализуются за счет грантовых средств, их мероприятий и результатов, вовлеченности аудиторий в культурные инициативы.