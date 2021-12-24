Москва, 24 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Члены экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив подвели итоги работы в 2021 году.

Пресс-служба ФПКИ Роман Карманов

В уходящем году Президентским фондом культурных инициатив проведен один грантовый конкурс, завершившийся в сентябре 2021 года, и стартовал новый, заявочная кампания которого продлится до 20 января.

Роман Карманов. «Год стал значимым для творческого и креативного сообществ страны. В рамках заседания экспертного совета мы подводим итоги работы фонда за полгода — проведен первый конкурс, в котором поддержаны почти 1500 команд из 79 регионов. По всей стране реализуются творческие инициативы, некоторые из них уже завершились, и среди них есть крупные, масштабные проекты. Заявочная кампания нового конкурса продлится до 20 января, после чего мы приступим к экспертизе заявок. Экспертный совет и Координационный комитет пройдут в конце марта, на них будут подведены итоги конкурса. Ждем яркие и перспективные проекты как от новых заявителей, так и от участников первого конкурса», — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив

В повестку заседания было включено десять вопросов, которые касались проведения конкурсных процедур, детального анализа качества работы независимых экспертов, уточнения рекомендаций по оценке заявок, подходов к формированию и пополнению состава экспертов, их сонастройки и обмена опытом оценки перед началом экспертизы.

Игорь Матвиенко. «Учитывая опыт первого конкурса, мы готовимся к проведению экспертной оценки проектов следующей «волны», которая начнётся уже во второй половине января. До этого времени будет увеличено число экспертов, сейчас мы изучаем профессиональный опыт каждого предложенного кандидата», — прокомментировал председатель экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив, композитор

Со времени проведения последнего заседания экспертного совета в адрес фонда были направлены предложения от профессиональных сообществ с именами кандидатов для включения в состав независимых экспертов. Окончательное решение будет принято экспертным советом в ближайшее время.

Также обсуждался вопрос проработки вариантов возможной оценки востребованности проектов, которые реализуются за счет грантовых средств, их мероприятий и результатов, вовлеченности аудиторий в культурные инициативы.