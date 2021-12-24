Москва, , 08:46 — REGNUM В 2022 году впервые поступят в Вооруженные силы (ВС) России взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности «Гибка-С». Об этом 24 декабря рассказал начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда».

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

«Впервые в следующем году в части ПВО поступят взводные комплекты боевых машин «Гибка-С», — сказал он.

Также Леонов указал, что у указанных ЗРК имеются средства разведки и автоматизированной системой управления, которая входит в единую систему управления тактического звена. Это позволяет боевым машинам вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

Отметим, ЗРК малой дальности «Гибка-С» предназначен для обеспечения ПВО и может противостоять самолетам, вертолетам, беспилотникам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, которые летят на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.