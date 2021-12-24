Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Вашингтон продолжает призывать Россию об отводе войск от линии соприкосновения на востоке Украины и от границ с республикой. Об этом говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа.

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Он отметил, что Госдепартамент США приветствует заявление ОБСЕ «о твёрдой решимости правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года». Вашингтон надеется, что это позволит установить мир, «который создаст дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации региональной напряженности».

«Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно сосредоточило вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — подчёркивается в заявлении.

Прайс также заявил о готовности США готовы содействовать выполнению Минских соглашений.

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Как сообщал ИА REGNUM, соглашение о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе было достигнуто сторонами на заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, которое состоялось 22 декабря. Как уточнил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен, в нём приняли участие представителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Киннунен подчеркнул, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.