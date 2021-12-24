Душанбе, , 08:39 — REGNUM За последние 30 лет Соединенные Штаты Америки предоставили Таджикистану помощь на сумму более $1,8 млрд. Об этом сообщает Азия. Плюс со ссылкой на посольство США в Душанбе.

Флаг США instapinch

Помощь предоставлена в различных областях, включая экономику, продовольственную безопасность, здравоохранение, чистую воду, образование, безопасность и доступ к электричеству.

«Эти программы помогли семьям выбраться из бедности, снизить уровень недоедания, повысить грамотность, создать рабочие места, спасти жизни и защитить Таджикистан от угроз безопасности», — говорится в сообщении дипведомства.

Посольство США также отмечает, что 23 декабря исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.