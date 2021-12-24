Москва, 24 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Уже к концу текущего года штамм коронавируса «Омикрон» может стать в России доминирующей разновидностью SARS-CoV-2. Об этом 24 декабря заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Омикрон» распространяется стремительно. Например, в Европе каждые два дня доля выявленных случаев растет вдвое. Учитывая особенности «Омикрона», к концу года он может стать превалирующим в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал он в интервью «Известиям».

При этом указывается, что профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что в настоящее время нет свидетельств более высокой летальности новой разновидности коронавируса.

«Сейчас оба этих штамма довольно распространены в мире, но кривые летальности при этом не повышаются. С самого начала предполагали, что «Омикрон» менее летальный. Думаю, что до конца декабря мы узнаем наверняка», — уточнил Альтштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, иммунолог Николай Крючков предложил сократить минимальный срок выполнения бустера вакцины от COVID-19 с полугода до четырёх месяцев из-за штамма коронавируса «Омикрон».