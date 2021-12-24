Уфа, 24 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Законопроект по обеспечению полномочий членов общественной палаты Башкирии с инвалидностью поддержали депутаты в республике. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Людмила Лис ИА REGNUM Общественная палата РФ

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменения в статью 9 закона Республики Башкортостан «Об Общественной палате Республики Башкортостан».

«Законопроект направлен на обеспечение деятельности членов Общественной палаты Республики Башкортостан, имеющих инвалидность. Документ предусматривает компенсацию члену Общественной палаты, которому в связи с ограничениями по здоровью необходимо сопровождение, расходов на проезд и проживание сопровождающего лица», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева, который считает, что эта норма будет способствовать повышению эффективности работы общественной палаты региона.

Отмечается, что общественная палата в своей работе уделяет большое внимание созданию безбарьерной среды, защите прав граждан с инвалидностью, обеспечивает общественный контроль в этой сфере.

«Активную роль в этой работе играют члены Общественной палаты, сами имеющие инвалидность. В отдельных случаях для полноценного участия в выездных мероприятиях Общественной палаты, в мероприятиях общественного контроля им требуется помощь сопровождающего лица. Законопроектом предлагается обеспечить возможность такого сопровождения», — пояснил Толкачев.

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