Порту, Португалия, , 08:36 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Бенфикой» в матче 1/8 финала Кубка Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион Драгау. Порту Mister No

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте, отличился нападающий «Порту» Эванилсон. Спустя шесть минут полузащитник Витор Феррейра отправил второй мяч в сетку ворот «Бенфики».

На 31-й минуте Эванилсон дубль оформил, а добавленное к первому тайму время получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Во втором тайме «Бенфика» не смогла переломить ход матча. А на 94-й минуты составы сравнялись после удаления защитника Николаса Отаменди.

Таким образом, «Порту» вышел в четвертьфинал Кубка Португалии.