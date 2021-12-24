В Якутии требуют наказать водителя, не выпустившего ребёнка из автобуса
Якутск, 24 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Якутске инициируют возбуждение уголовного дела в отношении водителя автобуса, который специально увёз ребёнка на незнакомую остановку. Один раз следователи уже отказались инициировать судебное разбирательство по этому инциденту, сообщило News.Ykt.ru.
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Он обратился к общественникам с просьбой помочь инициировать возбуждение уголовного дела. Ранее причиной отказа сделать это было названо то, что следователи не нашли в действиях водителя ограничения свободы ребёнка и его принудительного перемещения.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Сургуте (ХМАО) кондуктор в грубой форме выгнала из автобуса подростка с ДЦП, не по своей вине пропустившего остановку — водитель не остановился в положенном месте. По этому инциденту проводится проверка.