Якутск, 24 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Якутске инициируют возбуждение уголовного дела в отношении водителя автобуса, который специально увёз ребёнка на незнакомую остановку. Один раз следователи уже отказались инициировать судебное разбирательство по этому инциденту, сообщило News.Ykt.ru.

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«Ребенку 11 лет, в тот день он возвращался домой после школы. Мальчик оплатил проезд и ждал, когда водитель автобуса откроет двери. Но тот начал требовать у ребенка заплатить за проезд двух других мальчиков, якобы вышедших без оплаты на предыдущей остановке. Когда мальчик сказал, что он не знает этих детей, водитель разозлился, не стал открывать двери и увез ребенка дальше, а потом высадил на незнакомой ему остановке», — рассказал отец мальчика Олег Маклашов.

Он обратился к общественникам с просьбой помочь инициировать возбуждение уголовного дела. Ранее причиной отказа сделать это было названо то, что следователи не нашли в действиях водителя ограничения свободы ребёнка и его принудительного перемещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Сургуте (ХМАО) кондуктор в грубой форме выгнала из автобуса подростка с ДЦП, не по своей вине пропустившего остановку — водитель не остановился в положенном месте. По этому инциденту проводится проверка.