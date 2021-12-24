Москва, , 08:36 — REGNUM В Москве в выездных пунктах, где работают мобильные медицинские бригады, сделано 25% всех прививок от COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Сделать прививку в выездных пунктах можно в удобное для себя время без прикрепления к поликлинике и без предварительной записи. Каждый день вакцинацию там обеспечивают около 150 работников медицинских организаций и более 70 сотрудников центров госуслуг.

Выездные пункты по вакцинации от коронавируса начали работать в Москве в январе 2021 года. Первый центр вакцинации открылся в ГУМе. Затем открылись другие пункты — в торговых центрах, некоторых офисах «Мои документы» и т .д.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве действует около 70 пунктов, где гражданам предоставляют вакцины от коронавируса.

Читайте подробнее: Собянин рассказал о «горячем резерве» прививочных пунктов в Москве