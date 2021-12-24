Джакарта, 24 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и Генеральное консульство Индонезии в сотрудничестве с полицией репатриировало тела 11 жертв затонувшего в Малайзии корабля, сообщает CNN Indonesia.

34.mchs.gov.ru На месте кораблекрушения

Судно, на борту которого находились граждане Индонезии, затонуло 15 декабря. В результате несчастного случая погиб 21 гражданин Индонезии, тела 11 человек репатриировали.

Напомним, в общей сложности 16 граждан Индонезии погибли из-за кораблекрушения в Малайзии, ещё 20 человек числятся пропавшими без вести.