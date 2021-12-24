Кишинёв, , 08:32 — REGNUM Президенту Молдавии Майе Санду нужно откликнуться на приглашение президента России Владимира Путина и приехать в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ. Об этом бывший глава Молдавии, почетный председатель Партии социалистом Игорь Додон заявил на телеканале NTV Moldova.

Додон Dodon.md

«Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехал. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадёт», — сказал Додон.

Он отметил, что на саммите можно договориться о снижении цены на газ для Молдавии, а также обсудить другие проблемы двухсторонних отношений.

Напомним, ранее Додон неоднократно упрекал Санду за отказ начать прямой диалог с Москвой. Когда после завершения срока соглашения с Газпромом Молдавии пришлось согласиться на новые условия и начать покупать газ по ценам втрое выше предыдущих, Додон отметил, что дружественные с Россией страны приобретают газ по низким ценам.

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