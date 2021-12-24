Додон призвал Санду поехать на саммит СНГ и попросить скидку на газ
Кишинёв, 24 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Президенту Молдавии Майе Санду нужно откликнуться на приглашение президента России Владимира Путина и приехать в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ. Об этом бывший глава Молдавии, почетный председатель Партии социалистом Игорь Додон заявил на телеканале NTV Moldova.
«Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехал. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадёт», — сказал Додон.
Он отметил, что на саммите можно договориться о снижении цены на газ для Молдавии, а также обсудить другие проблемы двухсторонних отношений.
Напомним, ранее Додон неоднократно упрекал Санду за отказ начать прямой диалог с Москвой. Когда после завершения срока соглашения с Газпромом Молдавии пришлось согласиться на новые условия и начать покупать газ по ценам втрое выше предыдущих, Додон отметил, что дружественные с Россией страны приобретают газ по низким ценам.