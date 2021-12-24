Москва, 24 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Создание так называемого «белого интернета» в школах является одним из способов обеспечения безопасности учеников, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

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«Дополнительные усилия мы прикладываем в первую очередь в направление «белого интернета». Потому что оттуда, конечно, может много идти негатива, непроверенной информации», — заявил министр.

По его словам, в «белом интернете» информация будет отображаться в соответствии с возрастом ребёнка, «там не будет негативного контента, который «сможет повлечь какие-то обстоятельства»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что полный уход в виртуальную реальность приводит к деградации, интернет должен быть дополнением реальной жизни для молодежи.

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