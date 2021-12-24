Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 08:31 — REGNUM На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 24 декабря сохранится очень сильный южный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Уточняется, что порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, местами 22−27 м/с. Также прогнозируется метель.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ураганного ветра в Норильске рухнула новогодняя ёлка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Норильске ураганный ветер повалил новогоднюю ёлку