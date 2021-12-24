Москва, 24 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. США проводят недружественную линию в отношении России, это создаёт токсичную атмосферу и мешает налаживать спокойное общение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

Mid.ru Сергей Лавров

Глава российской дипломатии, оценивая отношения России и США, отметил, что вокруг них сложилась нездоровая обстановка, накопилось немало «раздражителей». Линия США откровенно недружественная, это ввод санкций, бездоказательные обвинения, иные враждебные шаги.

«Все это создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России заявил, что общение с западными коллегами в последнее время перешло в «формат непрекращающихся угроз». Россия уже привыкла, что её западные коллеги разговаривают свысока.

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