Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM За прошедшие 24 часа в американском штате Нью-Йорк было выявлено 38 835 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в то время как сутками ранее их выявили 28 924. Это 24 декабря следует из обнародованных данных офиса губернатора штата Кэти Хокул.

Коронавирус в США The National Guard

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

В результате этого число новых заразившихся за последние сутки выросло на 34%. В То же время, количество госпитализированных с COVID-19 за этот же период несколько снизилось (со 124 до 82 пациентов), а число скончавшихся от нового заболевания немного выросло (с 57 до 63).

Отметим, штат США Нью-Йорк считается в стране центром распространения штамма коронавируса «Омикрон».