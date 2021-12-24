Сеул, , 08:28 — REGNUM В Южной Корее завершают процедуры по подготовке к подписанию контракта с американской фармацевтической компанией Pfizer на приобретение перорального препарата Paxlovid от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление он сделал 24 декабря в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

«В настоящее время правительство ведет переговоры о закупке препарата для 162 тыс. человек, что намного больше, чем первоначальный план по закупке таблеток для лечения 7 тыс. человек», — сообщил премьер-министр.

Ким Бу Гём подчеркнул, что подробности сделки станут известны после подписания контракта и одобрения препарата для экстренного использования Корейским управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Отметим, что накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное использование препарата Paxlovid.

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