Эдмонтон, Канада, , 08:27 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею проиграла сборной Канады в товарищеском матче перед чемпионатом мира. Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:6.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

В составе российской команды дубль оформил нападающий Матвей Мичков. Ещё по шайбе забросили Никита Чибриков и Александр Пашин.

У сборной Канады точными бросками отметились Мэйсон Мактавиш (дубль), Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде с 26 декабря по 5 января.