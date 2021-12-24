Эдмонтон, Канада, 24 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Молодёжная сборная России по хоккею проиграла сборной Канады в товарищеском матче перед чемпионатом мира. Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:6.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

В составе российской команды дубль оформил нападающий Матвей Мичков. Ещё по шайбе забросили Никита Чибриков и Александр Пашин.

У сборной Канады точными бросками отметились Мэйсон Мактавиш (дубль), Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде с 26 декабря по 5 января.