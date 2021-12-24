Москва, , 08:24 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и с космическими аппаратами OneWeb установлена на стартовый стол на космодроме «Байконур». Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Уточняется, что ракету-носитель «Союз-2.1б» установили на стартовый стол площадки №31. Специалисты выполнят сведение колонн обслуживания, после чего приступят к работам по графику первого стартового дня.

Запуск ракеты-носителя запланирован на 27 декабря в 16:10 мск, на её борту находятся 36 британских спутников связи OneWeb, которые предстоит вывести на орбиту. После завершения операции по выведению на орбиту спутников, число космических аппаратов данной группировки достигнет 394.

Спутники связи OneWeb предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом через спутниковую связь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сборке на космодроме «Байконур» ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска спутников британской компании OneWeb.

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