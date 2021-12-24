Берлин, , 08:24 — REGNUM Количество рейсов, которые выполняет крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa, будет сокращено примерно на 10% до конца зимы из-за распространения в мире штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил генеральный директор организации Карстен Шпор 23 декабря в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Самолет компании Lufthansa Andrew Thomas

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По его словам, компания столкнулась со снижением спроса на авиабилеты в период с середины января по февраль, в связи с чем вынуждена отменить 33 тысячи рейсов. Шпор отметил, что такая ситуация затронула Германию, Швейцарию, Австрию и Бельгию, которые столкнулись с ростом заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря власти Венесуэлы объявили о приостановке на 30 дней авиасообщения с другими странами из-за угрозы штамма «Омикрон».

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