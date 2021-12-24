Владивосток, , 08:34 — REGNUM В Приморье углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса прошли 32 519 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Углубленная диспансеризация нацелена на раннее выявление риска инфаркта, инсульта, тромбозов и проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований.

«Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавился анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования», — пояснили в минздраве.

По результатам этих исследований врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости — для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования — эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

«После перенесенной инфекции COVID-19 пациенты еще 3−6 месяцев находятся в зоне риска. Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться», — добавила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Для прохождения обследования пациентов приглашают страховые компании, регистраторы поликлиник. Также человек может самостоятельно обратиться в медучреждение и записаться. Жителей отдаленных сел до медучреждений доставляют санитарным транспортом, о чем их заранее предупреждают.

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Как сообщало ИА REGNUM, двухступенчатая диспансеризация после коронавируса не получила широкого распространения, заявила 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.