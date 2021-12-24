Балтийск, Калининградская область, , 08:23 — REGNUM Большой десантный корабль (БДК) «Калининград» провёл на полигоне в Балтийском море артиллерийские стрельбы. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Большой десантный корабль «Цезарь Кунников» (БДК-64) Черноморского флота ВМФ России у берегов Севастополя — однотипный с «Калининградом» Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В ходе выполнения задачи комендоры «Калининграда» провели комплекс артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим военные корабли и средства воздушного нападения условного противника.

пресс-служба ЗВО «Были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Стрельбы выполнялись из универсальной артиллерийской установки АК-176 и артиллерийских комплексов АК-630М».

Во время выхода в море экипаж БДК провёл корабельные учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, радиационной, химической и биологической защите». Моряки также отработали элементы противодиверсионной обороны корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Как сообщало ИА REGNUM, в небе над Крымом прошли лётно-тактические учения по дозаправке в воздухе фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота.

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